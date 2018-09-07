Да ладно! Лукашенко выиграл эстафету на лыжероллерах среди чиновников

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Команда Национального олимпийского комитета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в лыжероллерной гонке среди команд силовых ведомств и органов государственного управления в День города в Минске . В эстафете 4x2,8 км в квартете с главой государства выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Александр Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым.





Второе место в эстафете заняла команда Комитета госбезопасности. Бронзовым призером стал квартет из Министерства спорта и туризма, финишером в котором был руководитель ведомства Сергей Ковальчук. Соперниками команды НОК в эстафете были также команды Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, Министерства образования, МЧС, МВД, Минздрава и Минобороны.





Перед стартом глава государства провел небольшую разминку на дистанции, а также пообщался со спортсменами национальной сборной по конькобежному спорту Мариной Зуевой и Игнатом Головатюком, которым предстоит еще выйти на старт в роллер-марафоне.



