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Финансист о резком падении рубля: «Он долго держался, но бесконечно так продолжаться не могло»

08.09.2018 13:01 — Разное | Партизан  
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Три дня подряд белорусский рубль девальвировал к основным валютам. С чем связано такое падение и чего ждать дальше, Realt.by узнал у финансового консультанта TeleTrade Жанны Кулаковой.

— Падение рубля связано главным образом с ситуацией на российском рынке. Из-за санкций российская валюта с начала этого года упала уже на 18%. Наш рубль долго держался, рост курсов доллара и евро сдерживался за счёт укрепления белорусского рубля к российскому, однако бесконечно так продолжаться не могло, и случилось то, что должно было случиться: наша валюта начала слабеть вслед за российским рублём. На долю России по сей день приходится половина нашего внешнего оборота товаров, поэтому полностью игнорировать происходящее на российском рынке невозможно.

В дальнейшем ситуация с курсами валют во многом будет зависеть от того, как себя поведёт российский рубль. Не исключено, что со временем российская валюта отыграет значительную часть понесённых потерь — в этом случае доллар и евро в Беларуси могут подешеветь, а российский рубль подорожает. Однако с учётом геополитических рисков более вероятным выглядит негативный сценарий, при котором российский рубль остаётся слабым, и в Беларуси растут курсы всех трёх иностранных валют. Кроме того, следует помнить и о внутренних рисках, связанных с высоким уровнем валютного госдолга и некоторым другими обстоятельствами. С учётом этого можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе белорусский рубль в любом случае будет постепенно слабеть.

Что касается возможного эффекта для цен на недвижимость, то не стоит переоценивать значимость валютных курсов в этом вопросе. Белорусский рынок недвижимости сильно долларизирован, никому и в голову не придёт продавать и покупать недвижимость за рубли. Исключение — застройщики, которые вынуждены совершать сделки на первичном рынке в рублях, но и они привязывают рублёвые цены к курсу доллара. Поэтому в Беларуси невозможна такая ситуация, как, например, была в России на волне кризиса 2014-2015 гг., когда из-за обвала курса рубля недвижимость в валютном эквиваленте сильно подешевела. Наши цены какими были в долларах, такими и останутся.


Вместе с тем, изменение курсов валют может влиять на инфляцию и на процентные ставки, а эти факторы, в свою очередь, уже способны отразиться на рынке жилья. Так, ускорение инфляции из-за ослабления рубля и возможный рост процентных ставок могут привести к снижению реальных доходов населения, подорожанию кредитов и в конечном итоге — к снижению цен на жильё. Но это больше теория, на практике колебания курсов валют в пределах 5-10% вряд ли дадут какой-то заметный эффект для цен на жильё. А для девальвации в том смысле, в котором её до сих пор понимают многие белорусы, когда доллар за короткий промежуток времени дорожает на десятки процентов, предпосылок пока не просматривается.



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Три дня подряд белорусский рубль девальвировал к основным валютам. С чем связано такое падение и чего ждать дальше, Realt.by узнал у финансового консультанта TeleTrade...
 
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