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Олимпийского чемпиона навсегда отлучили от спорта за связь с 14-летней
Двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Стивен Лопес был пожизненно дисквалифицирован от участия в соревнованиях. Об этом сообщает Houston Chonicle.
Фото: Rebecca Blackwell / AP
Агентство U.S. Center for SafeSport, занимающееся вопросами этики и дисциплины в спорте отлучило Лопеса от соревнований из-за связи с несовершеннолетней,
С 2010 по 2016 год Лопес принял участие в пяти Олимпиадах подряд. В активе спортсмена две золотые медали (в 2000 и 2004-м) и бронза на Играх в Пекине.
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Двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Стивен Лопес был пожизненно дисквалифицирован от участия в соревнованиях. Об этом сообщает Houston Chonicle.
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