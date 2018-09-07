Олимпийского чемпиона навсегда отлучили от спорта за связь с 14-летней

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пишет Лента.ру. В ходе расследования было установлено, что в 2000 году американец вступил в сексуальные отношения с 14-летней девушкой, проживавшей по соседству. При этом Лопес вел дружбу с ее семьей. Агентство U.S. Center for SafeSport, занимающееся вопросами этики и дисциплины в спорте отлучило Лопеса от соревнований из-за связи с несовершеннолетней,Лента.ру. В ходе расследования было установлено, что в 2000 году американец вступил в сексуальные отношения с 14-летней девушкой, проживавшей по соседству. При этом Лопес вел дружбу с ее семьей.





С 2010 по 2016 год Лопес принял участие в пяти Олимпиадах подряд. В активе спортсмена две золотые медали (в 2000 и 2004-м) и бронза на Играх в Пекине.



