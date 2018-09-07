Глава Могилева с высоты наводил порядок

Владимир Цумарев обвинил жителей города в отсутствии порядка в домах и на прилегающих территориях.





Председатель горисполкома Владимир Цумарев 5 сентября воспользовался методологией белорусского президента и облетел Могилев на вертолете МЧС.





Сделал он это в рамках «месячника по наведению порядка и подготовке объектов к V Форуму регионов Беларуси и России». Напомним, что в конце августа глава города объявил четыре субботника подряд – такое в истории Могилева постсоветского периода произошло впервые.





Цумарева с высоты птичьего полета порадовал порядок на предприятиях и заводах. Особенно, если верить корреспонденту БелТА, ему понравилась чистота и подрастающий газон на бывшей территории завода искусственного волокна.





А вот могилевчанами и их частной собственностью Владимир Цумарев оказался недоволен и пригрозил им «административкой»:









— Наши люди еще не понимают, что наведение порядка в их собственных домах и прилегающих к ним территориях — это в большинстве случаев их забота. Поэтому в оставшееся время мы сконцентрируем внимание на частном секторе. Подключим к этой работе контролирующие службы, и, где не помогут уговоры, будем прибегать к административным санкциям и наказывать рублем нерадивых владельцев домовладений, — цитирует могилевского руководителя БелТА.





V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября. Ожидается, что на него приедут президент РБ Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.







