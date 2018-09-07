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Глава Могилева с высоты наводил порядок

08.09.2018 12:15 — Разное | Партизан  
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Полетал на вертолете и раскритиковал могилевчан за грязный частный сектор.

Владимир Цумарев обвинил жителей города в отсутствии порядка в домах и на прилегающих территориях.

Председатель горисполкома Владимир Цумарев 5 сентября воспользовался методологией белорусского президента и облетел Могилев на вертолете МЧС.

Сделал он это в рамках «месячника по наведению порядка и подготовке объектов к V Форуму регионов Беларуси и России». Напомним, что в конце августа глава города объявил четыре субботника подряд – такое в истории Могилева постсоветского периода произошло впервые.

Цумарева с высоты птичьего полета порадовал порядок на предприятиях и заводах. Особенно, если верить корреспонденту БелТА, ему понравилась чистота и подрастающий газон на бывшей территории завода искусственного волокна.

А вот могилевчанами и их частной собственностью Владимир Цумарев оказался недоволен и пригрозил им «административкой»:


— Наши люди еще не понимают, что наведение порядка в их собственных домах и прилегающих к ним территориях — это в большинстве случаев их забота. Поэтому в оставшееся время мы сконцентрируем внимание на частном секторе. Подключим к этой работе контролирующие службы, и, где не помогут уговоры, будем прибегать к административным санкциям и наказывать рублем нерадивых владельцев домовладений, — цитирует могилевского руководителя БелТА.

V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября. Ожидается, что на него приедут президент РБ Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.



 
Теги: Могилев
 
 
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Полетал на вертолете и раскритиковал могилевчан за грязный частный сектор.
 
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