Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня первый матч в Лиге наций

Сборная Беларуси по футболу сыграет сегодня первый матч нового турнира УЕФА — Лиги Наций. Соперник нашей команды — Сан-Марино.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Лига Наций заменит в Европе товарищеские матчи и даст низкорейтинговым сборным побороться за место на чемпионате Европы-2020. Беларусь попала в дивизион D — слабейший по уровню. Для того, чтобы пробиться в плей-офф нашей команды для начала нужно выиграть групповой этап, в котором помимо нас сыграют Люксембург, Молдова и Сан-Марино.

Сан-Марино — слабейшая команда Европы, не входящая даже в топ-200 рейтинга ФИФА. В истории выступления команды в отборочных турнирах к чемпионату мира у сборной с Аппенин лишь две ничьи в 66 играх. Остальные матчи закончились поражениями. Разница мячей — 11:310.

​​​​​​Отметим, что этот матч — первый для сборной Беларуси за шесть лет, который она проведет на обновленном стадионе «Динамо» в Минске

Белорусы приедут на автобусе новой раскраски и сыграют в презентавнной лишь несколько дней назад форме.



Фото: АБФФ



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.00.