



Александр Лукашенко 8 сентября принял участие в физкультурно-спортивном празднике, приуроченном ко Дню города Минска.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко пробежался по Минску на лыжероллерах и, как обычно, победил Александр Лукашенко 8 сентября принял участие в физкультурно-спортивном празднике, приуроченном ко Дню города Минска.

Команда Национального олимпийского комитета с участием президента победила в лыжероллерной гонке среди команд силовых ведомств и органов государственного управления, сообщаетВ эстафете 4x2,8 км в квартете с главой государства выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Александр Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым.Второе место в эстафете занял квартет из Министерства спорта и туризма, финишером в котором был руководитель ведомства Сергей Ковальчук. Бронзовым призером стала команда Комитета госбезопасности.Соперниками команды НОК в эстафете были также команды Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, Министерства образования, МЧС, МВД, Минздрава и Минобороны. Министерство по чрезвычайным ситуациям представило две дружины.