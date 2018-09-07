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Лукашенко пробежался по Минску на лыжероллерах и, как обычно, победил

08.09.2018 13:50 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко пробежался по Минску на лыжероллерах и, как обычно, победил

Александр Лукашенко 8 сентября принял участие в физкультурно-спортивном празднике, приуроченном ко Дню города Минска.

Команда Национального олимпийского комитета с участием президента победила в лыжероллерной гонке среди команд силовых ведомств и органов государственного управления, сообщает на официальном сайте белорусского лидера.

В эстафете 4x2,8 км в квартете с главой государства выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Александр Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым. 

Второе место в эстафете занял квартет из Министерства спорта и туризма, финишером в котором был руководитель ведомства Сергей Ковальчук. Бронзовым призером стала команда Комитета госбезопасности. 

Соперниками команды НОК в эстафете были также команды Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, Министерства образования, МЧС,  МВД, Минздрава и Минобороны. Министерство по чрезвычайным ситуациям представило две дружины. 

 
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 8 сентября принял участие в физкультурно-спортивном празднике, приуроченном ко Дню города Минска.
 
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