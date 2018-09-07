В Сморгонском районе опрокинулся самодельный трактор. Водитель погиб, пассажир в больнице

В Сморгонском районе 7 сентября опрокинулся самодельный незарегистрированный трактор. Водитель погиб. О происшествии сообщает ГАИ Гродненской области .

Авария произошла в агрогородке Крево: сельчанин на самодельном тракторе перевернулся на горизонтальном прямом участке дороги. Водитель скончался на месте. Его супругу госпитализировали.

По предварительной информации, водитель забрал супругу с работы и ехал в сторону дома. По какой-то причине трактор завилял на проезжей части и после выезда на встречку возвращался в свою полосу. После этого трактор стал на правые колеса и перевернулся, упав на обочину.