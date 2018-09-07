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Как делают быховскую икру, известную далеко за пределами района

08.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Нежная, с баклажанами, кабачковая… правильно, икра. Именно она за долгие годы стала одним из самых популярных продуктов Быховского консервно-овощесушильного завода. И как раз сейчас полным ходом идет ее производство.

Как делают быховскую икру, известную далеко за пределами района


Как делают быховскую икру, известную далеко за пределами района

Третью неделю на завод въезжает транспорт, груженый спелыми овощами. Через весовую предприятия уже прошло около 700 тонн. Всего же запланировали заготовить и переработать 2000 тонн.

А начинается все с маленького семечка. Завод закупает семена пригодных для производства сортов и продает населению. В этом году ставку сделали на проверенные марки «Грибовский 38», «Соте», «Аэронавт». С физическими лицами, как, впрочем, с хозяйствами и заинтересованными организациями, заключаются договоры на поставку овощей. Только с населением подписано около 70 таких контрактов.

Взращенные заботливыми руками хозяев, кабачки доставляются на завод. Одними из первых ценный урожай собрали Смолицкий, Лудчицкий и Обидовичский учебно-педагогические комплексы.

Из частных хозяйственников пока лидирует житель Смолицы, доставивший на производство 30 тонн овощей. За тонну можно выручить 70 рублей. Вот и представьте общую прибыль сельчанина!

Со дня на день на заводе ждут поставки кабачка с новобыховских, обидовичских и мокрянских угодий. Договоры также заключены с агрокомбинатом «Ждановичи» и Минской овощной фабрикой.

Вплотную работая с населением, дирекция консервно-овощесушильного завода позаботилась и о предоставлении транспорта для перевозки овоща.

Желтые, зеленые, почти одинаковой формы и длины кабачки, переехав через весовую, попадают на производство. Там их сгружают в специальную емкость, где тщательно промывают. В цеху кабачки измельчают, перетирают и варят.

Остается лишь добавить рецептурные ингредиенты и разложить готовый продукт по банкам. Крышки, этикетки и, вуаля, ароматное угощение готово занять место на прилавках магазинов.

И в скором времени покупатели в разных уголках страны могут приобрести баночку, а то и не одну, кабачковой икры. Под торговой маркой «Хозяин-барин» «Нежную», «Фирменную» экспортируют в Российскую Федерацию, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Грузию.

Кстати, на этой неделе активно заготавливается икра «Нежная» для российской торговой марки «Фрау Марта». Всего же на экспорт уйдет 30-40 процентов готовой продукции. Знай, как говорится, наших!

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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  Нежная, с баклажанами, кабачковая… правильно, икра. Именно она за долгие годы стала одним из самых популярных продуктов Быховского консервно-овощесушильного
 
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