Как делают быховскую икру, известную далеко за пределами района

Нежная, с баклажанами, кабачковая… правильно, икра. Именно она за долгие годы стала одним из самых популярных продуктов Быховского консервно-овощесушильного завода. И как раз сейчас полным ходом идет ее производство.











Третью неделю на завод въезжает транспорт, груженый спелыми овощами. Через весовую предприятия уже прошло около 700 тонн. Всего же запланировали заготовить и переработать 2000 тонн.

А начинается все с маленького семечка. Завод закупает семена пригодных для производства сортов и продает населению. В этом году ставку сделали на проверенные марки «Грибовский 38», «Соте», «Аэронавт». С физическими лицами, как, впрочем, с хозяйствами и заинтересованными организациями, заключаются договоры на поставку овощей. Только с населением подписано около 70 таких контрактов.

Взращенные заботливыми руками хозяев, кабачки доставляются на завод. Одними из первых ценный урожай собрали Смолицкий, Лудчицкий и Обидовичский учебно-педагогические комплексы.

Из частных хозяйственников пока лидирует житель Смолицы, доставивший на производство 30 тонн овощей. За тонну можно выручить 70 рублей. Вот и представьте общую прибыль сельчанина!

Со дня на день на заводе ждут поставки кабачка с новобыховских, обидовичских и мокрянских угодий. Договоры также заключены с агрокомбинатом «Ждановичи» и Минской овощной фабрикой.

Вплотную работая с населением, дирекция консервно-овощесушильного завода позаботилась и о предоставлении транспорта для перевозки овоща.

Желтые, зеленые, почти одинаковой формы и длины кабачки, переехав через весовую, попадают на производство. Там их сгружают в специальную емкость, где тщательно промывают. В цеху кабачки измельчают, перетирают и варят.

Остается лишь добавить рецептурные ингредиенты и разложить готовый продукт по банкам. Крышки, этикетки и, вуаля, ароматное угощение готово занять место на прилавках магазинов.

И в скором времени покупатели в разных уголках страны могут приобрести баночку, а то и не одну, кабачковой икры. Под торговой маркой «Хозяин-барин» «Нежную», «Фирменную» экспортируют в Российскую Федерацию, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Грузию.

Кстати, на этой неделе активно заготавливается икра «Нежная» для российской торговой марки «Фрау Марта». Всего же на экспорт уйдет 30-40 процентов готовой продукции. Знай, как говорится, наших!

Екатерина ГУРСКАЯ.