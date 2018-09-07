Работники «сахарного» встретились с замминистра по чрезвычайным ситуациям





Вчера состоялась встреча заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Ласута Геннадия Федоровича с коллективом ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

В актовом зале присутствовали первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Владимир Янчик и директор предприятия Николай Прудник.

Выступая перед присутствующими, замминистра избегал сухих формальных фраз, шутил, на простом доступном языке приводил примеры из профессиональной практики и собственной жизни. Поскольку беседа была ненавязчивой, чувствовалось, что работники «сахарного» вовлечены в этот разговор.





Геннадий Ласута отметил, что одной из основных причин чрезвычайных ситуаций можно назвать неосознанность:

— Не менее 40% действий, которые человек выполняет в течение дня, он делает автоматически, при этом серьёзно ослабляется контроль за поступками, — отметил представитель министерства. — Поймите правильно, модель «бабушка с непотушенной спичкой», это добрая половина пожаров по всей стране. И очень обидно бывает, когда человек прожил долгую жизнь, нажил пусть небогатый «скарб», и в результате одного такого неосторожного действия он остаётся ни с чем.





Речь шла и о необходимости отключать от сети электробприборы и обслуживать домашние печи, не оставлять детей без присмотра и принимать необходимые меры предосторожности при курении. Замминистра отметил, что, согласно масштабным американским исследованиям, если в семье есть курящий человек, возможность возникновения пожара возрастает в 7-10 раз.

— Сейчас как раз то время, когда нужно печи готовить к зиме. Приехали к бабуле, помогли, убрали, загрузились гостинцами - посмотрите, какая печь! Замазать трещины, посмотреть, укреплены ли дверки, почистить дымоход, побелить, — напомнил Геннадий Федорович. — Пожилым людям на селе сегодня нужно помочь.





В завершение встречи Геннадий Ласута порекомендовал случчанам скачивать приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом», которые содержит развёрнутые ответы на все «чрезвычайные» вопросы и предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях. В ближайшее время планируется ввести в приложение кнопку вызова спасателей и функцию взаимопомощи.

— Нами до сих пор аккумулируется опыт «Хавьера». В таких масштабных природных ЧС очень важно порой, чтобы те, кто оказались рядом, могли оказать помощь нуждающимся: вытянуть машину, поделиться топливом, обогреть. Поэтому в приложении по геопозиции будут жёлтым цветом показаны на карте те, кто нуждаются в помощи, зелёным - те, кто могут придти на помощь. И синим цветом - машины спасателей, которые выбыли на помощь.



















Slutsk-Gorod.by