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Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

08.09.2018 — Разное | Полымя  
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Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко
Большинство звонков, поступивших на прямую линию, касались работы жилищно-коммунальных служб.
На прошлую прямую линию в облисполком обращались жители улицы Пестрака областного центра с просьбой почистить обмелевшее озерцо. Обращение гродненцев было адресовано городскому объединению жилищно-коммунального хозяйства. Проведенное обследование показало, что целесообразнее засыпать обмелевшее озеро, построить там фонтан и благоустроить прилегающую территорию для отдыха горожан.
В эту субботу с подобной  просьбой оказать содействие в благоустройстве двух водоемов и прилегающей к ним территории на улице Курчатова гродненцы обратились к Владимиру Дешко. Дежуривший на прямой линии  начальник отдела строительства и коммунального хозяйства городского объединения ЖКХ Денис Конон выслушал предложения горожан и пообещал в начале следующей недели встретиться с ними, чтобы на месте оценить, какие работы там требуется провести.
Так же оперативно решится просьба жителей  нескольких населенных пунктов в Лидском районе, дороги к которым после дождей требуют грейдирования. Уже в понедельник там будет работать техника, заверил звонивших генеральный директор КУП «Гроднооблдорстрой» Дмитрий Волкович.
Два обращения на прямую линию из Гродно касались сроков замены лифтов. Подробные разъяснения звонившим дал главный инженер государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Александр Карпович. В Гродно до конца года нужно заменить  более 200 лифтов.  Для сокращения сроков монтажа оборудования  будут привлечены дополнительные бригады из других регионов.
Ивьевскому райисполкому поручено  выяснить, почему Лидское ДРСУ-55  не довело до конца работу по устройству отвода воды в агрогородке Липнишки Ивьевского района. После обильных дождей вода проникает на приусадебные участки и в подвалы.  Дятловскому райисполкому поручено разобраться с аварийным жильем в Козловщине.
Специалисты, дежурившие на прямой линии, давали подробные консультации на звонки, которых поступило около 30.  Вопросы касались  строительства жилья с господдержкой,  заключения трудовых контрактов, благоустройства дворовых территорий, графика капитальных ремонтов жилья.
 
Теги: Гродно
 
 
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Большинство звонков, поступивших на прямую линию, касались работы жилищно-коммунальных служб. На прошлую прямую линию в облисполком обращались жители улицы...
 
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