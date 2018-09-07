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«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города
Новости Беларуси. В день празднования 951-летия Минска девять пар узаконили свои отношения в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
В этот день, в День города, расписаться, узаконить свои отношения для нас – своеобразная большая честь.
Что может быть прекраснее, чем соединить свои влюбленные сердца в такой прекрасный день – День города! Все счастливые, радостные. И мы очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата отмечена – 951 год.
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«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города
Новости Беларуси. В день празднования 951-летия Минска девять пар узаконили свои отношения в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена...
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