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«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

08.09.2018 15:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В день празднования 951-летия Минска девять пар узаконили свои отношения в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

Алена Сырова, СТВ:
Сегодня, 8 сентября, девять пар – по одной из каждого района столицы – связали себя узами брака в концертном зале в Верхнем городе. Когда-то здесь находился собор, в котором городничий более чем 300 лет назад завел традицию делать такие свадебные церемонии.

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

В этот день, в День города, расписаться, узаконить свои отношения для нас – своеобразная большая честь.

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

Что может быть прекраснее, чем соединить свои влюбленные сердца в такой прекрасный день – День города! Все счастливые, радостные. И мы очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата отмечена – 951 год.

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В день празднования 951-летия Минска девять пар узаконили свои отношения в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена...
 
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