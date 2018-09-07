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«Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске
Новости Беларуси. В День города в столице состоялась лыжероллерная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На трассу в составе команды олимпийского комитета вышел и Президент Беларуси. В команде НОК вместе с главой государства – биатлонистка Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк.
Надежда Скардино, чемпион Олимпийских игр-2018 (биатлон):
Марина Зуева, участник Олимпийских игр в Пхенчхане, член национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:
А у вас сегодня какие эмоции?
Я ехала сюда от «Минск-Арены» на роликах, там всё перекрыто, людей очень много. То есть масштаб огромный. Я сразу приятно заволновалась.
Массовый физкультурно-спортивный праздник продолжается. Интригующим обещает стать роллер-марафон, в котором примут участие лучшие атлеты Беларуси и зарубежных стран.
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«Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске
Новости Беларуси. В День города в столице состоялась лыжероллерная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассу в составе команды...
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