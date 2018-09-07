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«Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске

08.09.2018 14:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В День города в столице состоялась лыжероллерная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске

На трассу в составе команды олимпийского комитета вышел и Президент Беларуси. В команде НОК вместе с главой государства – биатлонистка Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк.

«Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске

Надежда Скардино, чемпион Олимпийских игр-2018 (биатлон):
Конечно же, очень приятно и мне честь бежать здесь. Я скажу, когда я приехала в первый раз в Минск, меня пригласили с тренером, в первый день были такие же соревнования. Для меня эти соревнования тогда символизировали Беларусь как спортивную страну.

«Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске

Марина Зуева, участник Олимпийских игр в Пхенчхане, член национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Очень всё здорово сделано, очень много людей сегодня пришло. Роллеров будет много. Я думаю, что люди увидят, как это быстро и интересно, весело и тоже захотят.

А у вас сегодня какие эмоции?

Я ехала сюда от «Минск-Арены» на роликах, там всё перекрыто, людей очень много. То есть масштаб огромный. Я сразу приятно заволновалась.

Массовый физкультурно-спортивный праздник продолжается. Интригующим обещает стать роллер-марафон, в котором примут участие лучшие атлеты Беларуси и зарубежных стран.

Команда НОК с участием Александра Лукашенко победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В День города в столице состоялась лыжероллерная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассу в составе команды...
 
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Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города
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