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Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города

08.09.2018 13:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 8 сентября программа празднования Дня города Минска насыщена спортивными мероприятиями. Только на проспекте Победителей сегодня развернулись с десяток спортивных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города

Первыми стартовали участники лыжероллерной эстафеты. На трассу в составе команды олимпийского комитета вышел и Президент Беларуси.

Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города

В команде НОК вместе с главой государства – биатлонистка Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Александр Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым.

Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города

Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города

Второе место заняла команда Комитета госбезопасности. Бронзовым призером стал квартет из Министерства спорта и туризма.

Глава государства пообщался со спортсменами национальной сборной по конькобежному спорту Мариной Зуевой и Игнатом Головатюком.

«Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 сентября программа празднования Дня города Минска насыщена спортивными мероприятиями. Только на проспекте Победителей сегодня развернулись с...
 
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