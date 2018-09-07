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Адвокат Марадоны объяснил решение аргентинца сотрудничать с мексиканским клубом
Новости Аргентины. Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла объяснил решение аргентинца сотрудничать с мексиканским клубом «Дорадос».
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Также для легендарного футболиста в Беларуси слишком суровый климат. Ещё один важный фактор – Мексика относительно близко к Аргентине, благодаря чему Марадона сможет часто приезжать на родину.
Что касается брестского «Динамо», аргентинец не планирует разрывать связь с клубом. Адвокат утверждает, что Марадона был поражён оказанным ему в Беларуси приёмом. Аргентинец не забыл об этом и планирует продолжать сотрудничать с «Динамо-Брест». К слову, руководство клуба приедет в Мексику, чтобы обсудить с Марадоной дальнейшие действия.
На неделе стало известно, что Марадона будет техдиректором мексиканского клуба второго дивизиона Dorados de Sinaloa.
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Новости Аргентины. Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла объяснил решение аргентинца сотрудничать с мексиканским клубом «Дорадос». Как сообщает Diario Popular со...
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