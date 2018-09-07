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Подготовку к переписи населения обсудили в облисполкоме

08.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года.Подготовку к важнейшему опросу десятилетия на Гродненщине обсудили на заседании временной областной комиссии по содействию переписи населения. 

 Масштабное анкетирование населения 2019 года имеет чрезвычайную важность для страны, ведь главный ориентир для государства – это люди. А для тех, кто будет проводить опрос, ориентиром станут точные адреса респондентов. Ответственные службы должны подготовить адресное хозяйство области таким образом, чтобы у переписчиков не возникло проблем. Качественно и в срок следует провести другие подготовительные мероприятия. От всех задействованных в этом деле требуется основательный серьезный подход, – подчеркнул заместитель председателя облисполкома, председатель временной областной комиссии по содействию переписи населения Виктор Лискович. 

Подготовку к переписи населения обсудили в облисполкоме


В регионах области уточнены перечень и границы всех населенных пунктов, осталось завершить эту работу в Лидском районе. Продолжается замена устаревших и установка недостающих адресных табличек на зданиях и жилых домах. Статистика проводит выборочные проверки. 

 Следует обратить внимание на то, чтобы указатели были установлены с соблюдением всех требований. Кроме того, в многоквартирных домах должны быть пронумерованы подъезды и указаны интервалы квартир. Недопустимо дублирование адресов. После переименования улиц на домах должны присутствовать знаки с новыми адресами, – отметила начальник главного статистического управления области, заместитель председателя временной областной комиссии по содействию переписи населения Светлана Щирая. 

Подготовку к переписи населения обсудили в облисполкоме


В домах, находящихся на обслуживании ЖКХ, за установку табличек визуального адресного ориентирования отвечают коммунальные службы. В частном секторе это дело домовладельцев. Необходимость благоустройства хозяевам разъясняют с помощью памяток, через СМИ, в устных беседах. В разговорах часто выясняется, что люди не знают, где можно заказать таблички. Самое простое: в ближайшем отделении почты. Будучи в курсе подготовки адресного хозяйства к переписи, руководство областного филиала РУП «Белпочта» активизировало работу по изготовлению адресных табличек. Их установку на Гродненщине планируется завершить до 1 октября. 

С 6 по 30 ноября текущего года 116 регистраторов с планшетами в руках обойдут по области все здания, в которых проживают или могут проживать люди. К работе по составлению списков домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах привлекут работников органов, которые отвечают за эксплуатацию жилфонда или занимаются его обслуживанием. Формируют же списки регистраторов местные власти. Все, кто будет утвержден, пройдут инструктаж, будут застрахованы, а также получат удостоверения, планшеты, разрешение на бесплатный проезд в городском транспорте на период работы. 

Сроки проведения переписи населения 2019 года увеличены до 27 дней – десять лет назад на процедуру было отведено 11 дней. Будут организованы стационарные пункты, куда люди сами смогут прийти, чтобы принять участие в переписи. Кроме того, появится возможность оставить данные о себе самостоятельно через интернет. При этом, как и в предыдущие годы, временный переписной персонал, собирая сведения, будет обходить дома и квартиры. Впервые переписчики используют в своей работе планшеты, в которые будут загружены электронные переписные листы и карты участков с адресами и контурами домов. Перепись населения будет совмещена с сельскохозяйственной переписью: в переписной лист будет включен отдельный вопросник о сельскохозяйственной деятельности. 

Собирать информацию у жителей области будут около 1,6 тысячи человек из числа временного  переписного персонала. 

Подготовку к переписи населения обсудили в облисполкоме

 
 
 
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Перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года.Подготовку к важнейшему опросу десятилетия на Гродненщине обсудили на заседании временной областной...
 
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