Белорусы будут платить за газ и электричество по-новому

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В информации, которая размещена на сайте Министерства энергетики Республики Беларусь, представители ведомства дают разъяснение населению о порядке оплаты услуг электро- и газоснабжения.Согласно дополнениям, внесенным в Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, в Беларуси пересмотрели порядок расчетов и внесения платы за ЖКУ.Так, в Минэнерго пояснили, какие произошли изменения в оплате услуг электро- и газоснабжения, и какая появилась новая группа потребителей услуг электроснабжения.Сообщается, что некоторые белорусы будут производить оплату за услуги электро- и газоснабжения, применяя субсидируемые тарифные ставки в двух жилых помещениях: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания.Нововведения позволят гражданам, которые являются собственниками жилого помещения или гражданин является неработающим пенсионером, при условии достижения пенсионного возраста, лицом, которое имеет право на льготы по оплате услуг электроснабжения и газоснабжения, а также, если плательщик является инвалидом III группы, то он может осуществлять расчеты за электроэнергию и газ по субсидируемым тарифам.Вопросы получения льготы при оплате за потребленные электричество и газ по месту пребывания, будут решаться в энергоснабжающих и газоснабжающих организациях, в которые гражданам необходимо обратиться, имея при себе письменное заявление и документы о регистрации по месту пребывания по указанному адресу либо пенсионное удостоверение, трудовую книжка и др.По мнению специалистов Минэнерго, такие нововведение позволят неработающим гражданам пенсионного возраста и инвалидам уменьшить платежи за потребленную электроэнергию и газ.Плата за электричество и газ по субсидируемым тарифам будет начисляться для плательщиков, зарегистрированных по месту пребывания, со дня подачи заявления в энерго-, газоснабжающую организацию.К новой группе потребителей, которая появилась в Беларуси с июля этого года будут относиться потребители, чьи жилые помещения не оборудованы электроплитами и системами централизованного горячего водоснабжения, имеющие системы централизованного снабжения природным газом только для приготовления еды и (или) отопления, которые будут оплачивать потребленную электроэнергию по субсидируемым тарифам для населения при ее потреблении до 250 кВт·ч включительно. Если показатели будут свыше 250 но не более 400 кВт·ч включительно — по субсидируемым тарифам для населения, применяя повышающий коэффициент 1,3. Если свыше 400 кВт·ч — по тарифам, которые обеспечивают полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.