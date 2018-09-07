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Адвокат Марадоны сказал, что в Беларуси слишком жесткий климат

08.09.2018 14:39 — Разное | UDF  
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Фото: twitter.com/MatiasMorlaAb
Диего Марадона считает климат в Беларуси слишком жестким, поэтому не готов оставаться на постоянной работе в брестском "Динамо".

Так прокомментировал решение специалиста о сотрудничестве с мексиканским "Дародас" его адвокат Матиас Морла.

По словам адвоката, который дал интервью аргентинскому изданию Popular, Диего Марадона заключал с брестским "Динамо" предварительный контракт, и теперь будет почетным президентом. Сам же знаменитый футболист и тренер хочет быть ближе к Аргентине, где живут его сестры, а из Мексики проще ездить на родину. К тому же Марадона хочет тренировать команду в более конкурентоспособной лиге.

Матиас Морла также сказал, что руководство брестского клуба вскоре встретится с Марадоной, чтобы обсудить совместную работу. Представитель тренера говорит, что связь с Беларусью не прекратится и наоборот укрепится, пишет TUT.by.

Накануне руководство брестского "Динамо" выступило с заявлением, в котором отметило, что не против, если Марадона будет совмещать.

 
 
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Поэтому Марадона не готов оставаться на постоянной работе в брестском "Динамо".
 
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