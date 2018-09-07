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Адвокат Марадоны сказал, что в Беларуси слишком жесткий климат
Фото: twitter.com/MatiasMorlaAb
Так прокомментировал решение специалиста о сотрудничестве с мексиканским "Дародас" его адвокат Матиас Морла.
По словам адвоката, который дал интервью аргентинскому изданию Popular, Диего Марадона заключал с брестским "Динамо" предварительный контракт, и теперь будет почетным президентом. Сам же знаменитый футболист и тренер хочет быть ближе к Аргентине, где живут его сестры, а из Мексики проще ездить на родину. К тому же Марадона хочет тренировать команду в более конкурентоспособной лиге.
Матиас Морла также сказал, что руководство брестского клуба вскоре встретится с Марадоной, чтобы обсудить совместную работу. Представитель тренера говорит, что связь с Беларусью не прекратится и наоборот укрепится, пишет
Накануне руководство брестского "Динамо" выступило с заявлением, в котором отметило, что не против, если Марадона будет совмещать.
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Поэтому Марадона не готов оставаться на постоянной работе в брестском "Динамо".
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