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Подозреваемые в отравлении Скрипалей часто посещали Женеву. Полиция выясняет, для чего
Фото с сайта Metropolitan Police
Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
Согласно билетам, мужчины, которые пользовались псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, чаще всего посещали Женеву. В общей сложности они провели там несколько недель. По мнению британской стороны, установление того, с кем они встречались в Женеве, теперь является «абсолютным ключом к продолжающемуся расследованию».
Ранее стало известно, что россияне представлялись предпринимателями из Санкт-Петербурга, чтобы получить британские визы. Их настоящие имена не называются, но Лондон подчеркивает, что следствию они уже известны.
В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла.
В сентябре Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». По информации Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако выданы документы были на вымышленные имена. В номере гостиницы, где они останавливались, найдены следы «Новичка».
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Россияне, которых подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, десятки раз летали в Европу.
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