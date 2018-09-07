Премьер Армении заявил о блестящих отношениях с Россией, вопреки пессимизму в СМИ

Несмотря на пессимизм, высказываемый в российской и армянской прессе, а также в соцсетях, отношения Москвы и Еревана развиваются динамично, нерешаемых вопросов нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, в социальных сетях, я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно", - сказал Н.Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, главная задача, которую стороны должны решить - раскрыть весь потенциал двусторонних отношений.

"Это не значит, что в наших отношениях нет вопросов. Упаси бог от такой ситуации, когда в отношениях нет вопросов, потому что это означало бы, что нет вообще никаких отношений. Я думаю, что с уверенностью могу сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов", - сказал премьер-министр, заметив, что в ходе встречи будет обсужден широкий круг вопросов, которые будут решены".

Он выразил уверенность в том, что Россия и Армения "будут опираться на уважение интересов союзнических отношений, интересов двух стран и их суверенитета, а также будут строиться на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга".

"Да, конечно, у нас блестящие отношения, но, я думаю, что не надо на этом останавливаться", - сказал премьер-министр.

Н.Пашинян поздравил президента РФ с Днем города (Москвы). "Я уже почувствовал, что намечается очень большой праздник, и очень рад, что в такой атмосфере я появился в Москве", - сказал премьер- министр, заметив, что также рад очередной встрече с президентом РФ за последние четыре месяца.

Такая регулярность, по его словам, подчеркивает "особый характер отношений между странами". "И позвольте сказать, еще и особый характер между нами, особый характер наших личных отношений", - сказал Н.Пашинян.