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Беларусь и Россия ведут переговоры о корректировке базового межправсоглашения о сотрудничестве в связи с проблемой торговли нефтепродуктами

08.09.2018 13:57 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь и Россия ведут переговоры о возможной корректировке заключенного в марте 2007 года базового соглашения о мерах по развитию торгово-экономического сотрудничества, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" в субботу близкий к переговорам представитель профильного белорусского ведомства.

По его словам, межправсоглашение может быть скорректировано с учетом исходящих от российской стороны инициатив по ограничению беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь. 

"По теме нефтепродуктов мы сегодня абсолютно работаем в правовом поле, не нарушая никаких двусторонних договоренностей. Поэтому переговоры идут в рамках определения необходимости корректировки двусторонних межправительственных соглашений. Если такие корректировки будут внесены, то тогда может возникнуть вопрос корректировки объемов поставок нефтепродуктов", - сказал собеседник, уточняя позицию белорусской стороны.

Как сообщалось, правительства Беларуси и России в марте 2007 года, после очередного нефтегазового конфликта, заключили соглашение о мерах по развитию торгово-экономического сотрудничества. Соглашение было направлено на отмену ограничительных мер во взаимной торговле.

Ранее также сообщалось, что Россия заявила о намерении ограничить с четвертого квартала 2018 года беспошлинные поставки нефтепродуктов в Беларусь, мотивируя это потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси.

За первое полугодие Беларусь ввезла из РФ 2,11 млн тонн нефтепродуктов (рост на 49,4%) на $0,8 млрд (рост на 83,4%) по средней цене $382,6 за тонну (рост на 22,7%). На долю России приходится 96,4% импорта нефтепродуктов. Суммарный импорт нефтепродуктов в Беларусь за полугодие составил 2,19 млн тонн (рост на 52,1%).

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов 4 сентября заявил, что поставки нефтепродуктов в Беларусь предполагается ограничить до 100-300 тыс.тонн в год.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил 3 сентября, что экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь не является экономически целесообразным, потому что Беларусь полностью обеспечивает себя собственными нефтепродуктами за счет переработки российской нефти.

При этом он отметил, что в рамках составления ежегодного баланса Москва и Минск установят предельный уровень поставок нефтепродуктов из России в Беларусь на 2019 год.

Как ожидается, вопрос объемов и условий поставок нефтепродуктов из России в Беларусь станет одним из ключевых на предстоящей 21 сентября встрече президентов двух стран с участием премьер-министров и вице-премьеров.

Кроме возможного ограничения поставок нефтепродуктов, Минск обеспокоен последствиями проходящего в РФ налогового маневра для белорусских НПЗ и республиканского бюджета. Нефтепереработчики Беларуси заявляют, что ожидаемое в связи с налоговым маневром повышение цены импорта нефти усугубит убыточность нефтепереработки. Минфин страны оценивает потери бюджета из-за налогового маневра в РФ на уровне $300 млн в 2019 году.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 6 сентября сообщил, что в рамках подготовки к белорусско-российским переговорам на высшем уровне 21 сентября проходят контакты глав правительств двух стран и их заместителей. При этом после 15 сентября ожидается достижение договоренностей на правительственном уровне, в том числе по вопросу поставок нефтепродуктов. "Думаю, что уже после 15 сентября у нас будут конкретные договоренности, которые мы вместе с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым – ИФ) сможем каким- то образом закрепить", - заявил С.Румас, комментируя подготовку к встрече президентов.

 
Теги: Минск
 
 
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