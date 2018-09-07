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Виталик Карпанов из «Дроздов» выпустил хип-хоп клип. «Это деревня, ребя!»

08.09.2018 15:33 — Разное | Партизан  
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Дойка коров, привесы кабана, гонки на тракторах — настоящий агрорэп.

Виталик Карпанов из «Дроздов» выпустил хип-хоп клип. «Это деревня, ребя!»
Неожиданный поворот. Фронтмен группы «Дрозды» Виталий Карпанов в тайне от своих музыкантов выпустил сольный хип-хоп трек «Малая родина». Это сайд-проект, который никак не повлияет на деятельность основного коллектива. Эксперимент, стеб, фокус с переодеванием.
На песню был снят клип на задворках Октябрьской улицы в Минске, а ротироваться он начал с 5 сентября. «Малая родина» — культурная дань в честь одноименного года, объявленного в Беларуси.

Я здесь родился, да, я здесь рос, и может в сексе я не знаю слишком много поз, но телок я доил, разбрасывал вилами по полю навоз… Наверное, это не самые красивые стихи, зато правда! — рассказывает Виталик. — Я сельский парень, вырос в деревне Сивица Воложинского района и с детства приучен к труду. Деревенская жизнь кардинально отличается от городской, хотя мне по кайфу везде. Строчки пришли сами собой: у нас ведь объявлен «Год малой родины», так почему мне не признаться в любви к ней?

Фронтмен «Дроздов» искренне любит родную Сивицу и по возможности приезжает погостить к родителям, покататься на мотоцикле и пообщаться с друзьями детства.

Ну, это, конечно, почти стеб. Нет, я люблю Сивицу, а Сивица, наверное, любит меня. Но если начала цвести картошка, то разводится чертов колорадский жук, а мелкий дождик действительно пускает на ветер всю работу на сенокосе. Вот она, наша деревенская боль!

Клип снимали майским днем в Минске. За экстерьеры машинно-тракторной станции сошли развалины одного столичного предприятия, массовку собрали из числа подписчиков аккаунтов «Дроздов». Диван одолжили, а старые тачки пригнали знакомые. Получилась настоящая сельская аутентика. Клип снят и смонтирован силами белорусской студии «Медиакуб», режиссером выступил Александр Котешов.

Справка.

Виталий Карпанов — блогер, шоумен, телеведущий. Продюсер, автор, фронтмен группы «Дрозды», известной нашумевшей в последнее время хитом «Не танцую».



 
Теги: Минск
 
 
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Дойка коров, привесы кабана, гонки на тракторах — настоящий агрорэп.
 
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