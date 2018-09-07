Снова-здорово: с 9 сентября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

tut.by в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин с 9 сентября увеличатся на 1 копейку. Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,34 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,42 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,63 рубля, ДТ — 1,42 рубля. Как сообщилив ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин с 9 сентября увеличатся на 1 копейку. Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,34 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,42 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,63 рубля, ДТ — 1,42 рубля.









Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.



