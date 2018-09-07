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Снова-здорово: с 9 сентября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть «Белнефтехим продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо.
Как сообщили
Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.
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С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть «Белнефтехим продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо.
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