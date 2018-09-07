В США открылся отель с пивными кранами в номерах

пишет ex-press.by Фишка номеров DogHouse – в наличии пивных кранов и содержимом мини-холодильников (там – крафтовое пиво, разумеется). Здесь даже мыло пахнет хмелем, а в спа-салоне используют всякие продукты, приготовленные с использованием пива. При отеле функционирует интерактивный музей пива, собственная пивоварня и – ясное дело – бар,ex-press.by





DogHouse предлагает 32 номера по цене от $ 162 за ночь. В четырех номерах можно разместиться с собаками.





«От приветственной пинты IPA до солодового массажа, от вида на пивоварню до пивного душа – это будет первый и единственный в своем роде опыт для наших постояльцев», – с гордостью заявляет Джеймс Уотт, сооснователь пивного бренда BrewDog, который всем этим занимается.









В 2019-м открытие еще одного подобного отеля планируется в Шотландии, на родине бренда BrewDog.







