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Фильм беларуского режиссера получил приз на американском кинофестивале. И это не «Хрусталь»

08.09.2018 14:39 — Разное | KYKY  
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В Беларуси становится все больше режиссеров, работы которых отмечают на самых престижных мировых кинофестивалях. Так фильм Ларисы Саенко «Dublin, Belarus half-life» («Дублин, период полураспада») получил главный приз за лучший иностранный документальный фильм на американском кинофестивале в Наеку, пишет «Радыё Свабода».

О чем фильм беларуски 

В ленте Ларисы рассказывается о жизни беларуского села Дублин, что находится в Брагинском районе в Чернобыльской зоне. «Герои фильма рассуждают о том, почему не процветает их многострадальный край, который попал под исторические передряги – войну, колхозную коллективизацию, мелиорации и радиоактивное загрязнение в 1986 году, последствия которого еще и оценить, наверное, нельзя», – рассказала режиссер журналистам. 

Многие герои фильма говорят на беларуском, режиссер призналась, что даже крутой американский переводчик не смог понять их речи. «А мне было приятно – все-таки уникальная беларуская мова»,  – сказала Лариса. 

У фильма не было спонсоров, трое беларусов – Лариса Саенко, Галина Аржиловская, Наталья Тимофеева – и оператор Владимир Бабарико сняли его за свои деньги.  «Двоих из той команды – Натальи Тимофеевой и Владимира Бабарико – уже нет в живых»,  – рассказала режиссер. 

Где смотреть «Дублин»

Скоро фильм будет выложен в Youtube. Лариса ведет переговоры с американским каналом о показе, а также надеется когда-то привезти его в белорусский Дублин.

P.S. Кто такая Лариса Саенко 

Лариса долгое время работала журналистом не только в Беларуси, но и Москве, Ньй-Йорке, Индии. Была корреспондентом в ООН от старого, расформированного агентства «РИА Новости» (не путать с нынешним! – подчеркивает Лариса). Сейчас она работает в основном в Нью-Йорке над большими проектами – сценариями художественных фильмов и книгами. Следующее кино думает снять на смартфон.

 
 
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В Беларуси становится все больше режиссеров, работы которых отмечают на самых престижных мировых кинофестивалях. Так фильм Ларисы Саенко «Dublin, Belarus half-life» («Дублин,...
 
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