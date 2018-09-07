Фильм беларуского режиссера получил приз на американском кинофестивале. И это не «Хрусталь»

В Беларуси становится все больше режиссеров, работы которых отмечают на самых престижных мировых кинофестивалях. Так фильм Ларисы Саенко «Dublin, Belarus half-life» («Дублин, период полураспада») получил главный приз за лучший иностранный документальный фильм на американском кинофестивале в Наеку, пишет «Радыё Свабода».



О чем фильм беларуски



В ленте Ларисы рассказывается о жизни беларуского села Дублин, что находится в Брагинском районе в Чернобыльской зоне. «Герои фильма рассуждают о том, почему не процветает их многострадальный край, который попал под исторические передряги – войну, колхозную коллективизацию, мелиорации и радиоактивное загрязнение в 1986 году, последствия которого еще и оценить, наверное, нельзя», – рассказала режиссер журналистам.



Многие герои фильма говорят на беларуском, режиссер призналась, что даже крутой американский переводчик не смог понять их речи. «А мне было приятно – все-таки уникальная беларуская мова», – сказала Лариса.



У фильма не было спонсоров, трое беларусов – Лариса Саенко, Галина Аржиловская, Наталья Тимофеева – и оператор Владимир Бабарико сняли его за свои деньги. «Двоих из той команды – Натальи Тимофеевой и Владимира Бабарико – уже нет в живых», – рассказала режиссер.



Где смотреть «Дублин»



Скоро фильм будет выложен в Youtube. Лариса ведет переговоры с американским каналом о показе, а также надеется когда-то привезти его в белорусский Дублин.



P.S. Кто такая Лариса Саенко



Лариса долгое время работала журналистом не только в Беларуси, но и Москве, Ньй-Йорке, Индии. Была корреспондентом в ООН от старого, расформированного агентства «РИА Новости» (не путать с нынешним! – подчеркивает Лариса). Сейчас она работает в основном в Нью-Йорке над большими проектами – сценариями художественных фильмов и книгами. Следующее кино думает снять на смартфон.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фильм беларуского режиссера получил приз на американском кинофестивале. И это не «Хрусталь» В Беларуси становится все больше режиссеров, работы которых отмечают на самых престижных мировых кинофестивалях. Так фильм Ларисы Саенко «Dublin, Belarus half-life» («Дублин,...