9 сентября в Беларуси пятнадцатый раз за год подорожает бензин и дизель

Как сообщили представители «Белнефтехима», с 9 сентября 2018 года на белорусских автозаправочных станциях изменяется цена на автомобильное топливо. Бензин и дизель подорожают на одну копейку.

Цена на автомобильное топливо в Беларуси с 9 сентября 2018 года:

АИ-92-К5-Евро – 1,34 руб.;

АИ-95-К5-Евро – 1,42 руб.;

АИ-98-К5-Евро – 1,63 руб.;

ДТ – 1,42 руб.

Отметим, что это уже пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо за год. К примеру, цена на одну из самых популярных марок бензина АИ-92 с начала года увеличилась на 15 копеек.

Последний раз цены на автотопливо изменялись 2 сентября. Тогда бензин и дизель также подорожали на одну копейку.