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Первенство по стритболу выиграла команда Вороновского РОЧС (Фото)
08.09.2018 — Разное | Вороновская газета
Сегодня в спортивном зале Вороновской школы в рамках круглогодичной спартакиады Вороновского района состоялось первенство по стритболу среди мужских команд.
Третье место заняла команда Вороновского ЦРБ, второе — Вороновский колледж, ну а победу праздновала команда Вороновского РОЧС.
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Сегодня в спортивном зале Вороновской школы в рамках круглогодичной спартакиады Вороновского района состоялось первенство по стритболу среди мужских команд....
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