«Зачетный обед»: мониторинг студенческих столовых провели профсоюзы

Сколько стоит обед для студента? Как организовано питание в вузах и колледжах Гродненщины? Созданы ли необходимые условия для приготовления пищи в учреждениях образования? Специалисты Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли изучили студенческое меню и убедились, что обед за 1 рубль 75 копеек – реальность.





«В первую очередь мы обратили внимание на состояние пищеблоков, столовых и буфетов, просчитали стоимость минимального обеда, его калорийность и качество», – рассказала председатель областной организации профсоюза работников торговли Светлана Семенчук. Она отметила, что такие мониторинги техническая инспекция труда регулярно проводит в школах, а вот студенческие учреждения проверялись впервые.

Первым объектом для посещения стал Гродненский государственный аграрный университет. Для будущих аграриев области организовано питание в буфете и столовой. Как отметили специалисты в ходе мониторинга, меню в вузе вполне разнообразное, пища здоровая, да и ценник для студента привлекательный: обед можно взять всего за 1 рубль 95 копеек.





«Конечно, есть вопросы относительно его калорийности. Все-таки студенты – народ активный, поэтому при приготовлении еды это обязательно нужно учитывать, – отметила Светлана Семенчук. – К сожалению, если повысить питательность этого комплексного обеда, вырастет и его стоимость. В этом учреждении есть над чем поработать».













Во время мониторинга специалисты осмотрели пищеблок учреждения образования, изучили, в каких условиях работают сотрудники кухни, побывали на складе, ведь от того, как хранятся продукты, зависит качество приготовленной еды.

«Еще только начался учебный год, к нему мы тщательно подготовились», – заметила заведующая столовой Ирина Циунчик. Действительно, все на своих местах, в соответствии с требованиями и правилами. И все же специалисты профсоюза рекомендовали администрации столовой проработать вопрос уменьшения себестоимости обедов, в частности изучить вопрос поставки мясной продукции.

«Если не закупать полуфабрикаты, то можно существенно сэкономить, – подчеркнула Светлана Семенчук. – Это отразиться и на цене, и на качестве, и на калорийности блюда. Ну и оборудование здесь устаревшее и энергоемкое. Это также существенно влияет на ценообразование, поэтому нужен грамотный бизнес-план, который позволит и столовой, и аграрному вузу с его богатым потенциалом создать достойный объект питания, причем не только для студентов, но и для проведения университетских и городских мероприятий».













Совсем иная ситуация в столовой Гуманитарного колледжа УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы». Это пример успешного государственно-частного партнерства, когда в одиночку самому не справится. Уже год как объект питания отдали в руки частнику, но без помощи колледжа и его учащихся все же не обошлось. Воспитанники ссуза в своей столовой создали креативный интерьер, а повара – вкусную и здоровую еду.

Внешне – это далеко не «столовка», а полноценное кафе, обеды в котором по стоимости даже не доходят до социального «1 рубль 75 копеек». Каждый день сюда приходят покушать около 200 посетителей, в учебное время – это учащиеся, летом – абитуриенты.









«Здесь два варианта меню, и ребята сами выбирают с учетом вкуса и любого кошелька: одно по стоимости минимальное, другое – чуть дороже – около 2,5 рублей, если кто-то хочет, можно скомпоновать из двух – третье», – рассказала директор кафе Наталья Бернатович.









В колледже пошли дальше. Кроме возможности на переменке вкусно и полезно покушать в качестве бонуса ребятам предоставляют скидки на питание, но не всем: только отличникам и победителям различных конкурсов и соревнований.

«Это не просто место, где можно перекусить днем, в скором времени мы планируем здесь проводить творческие вечера и литературные встречи для наших учащихся, сейчас идет проработка специального меню», – поделилась планами директор учреждения образования Наталья Волкович.

Еще один момент, на который обратили внимание в профсоюзе – очереди. В Гуманитарном колледже они бывают редко, а все потому, что в мессенджере создана специальная группа, которая позволяет организовать питание дистанционно. Повара выкладывают туда меню, учащиеся делают предварительный заказ, а когда после пары приходят кушать, то горячие обеды уже стоят на столах.

«Конечно, во всех учреждениях образования система питания работает по-разному. Но тот, кто идет в ногу со временем и думает о своем студенте сегодня, тот инвестирует в будущее, ведь завтра из этих молодых ребят вырастут будущие агрономы, ветеринары и учителя», – отметила Светлана Семенчук.