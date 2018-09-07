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С 9 сентября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
08.09.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть «Белнефтехим» продолжает поэтапно повышать цены на
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
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Это пятнадцатое изменение цен на
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С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть «Белнефтехим» продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Как...
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