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Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а

08.09.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Еще на одно место, где можно отдохнуть с семьей и друзьями, в городе стало больше. Zarya.by побывала на открытии первого в Бресте парклета. Он расположился на детской площадке за супермаркетом «Микс».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а

Благодаря программе «Вместе для Бреста» в одном из любимых мест для прогулки брестчан появилась уникальная конструкция, созданная руками волонтеров организаций «За вело-Брест» и «Время Земли».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а

Кстати, первый парклет был поставлен в Сан-Франциско в 2010 году. С тех пор эта идея получила широкую популярность во всем мире.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а

 
Теги: Брест
 
 
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Еще на одно место, где можно отдохнуть с семьей и друзьями, в городе стало больше. Zarya.by побывала на открытии первого в Бресте парклета. Он расположился на детской...
 
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