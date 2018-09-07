Первый парклет появился в Бресте у МИКС-а

Еще на одно место, где можно отдохнуть с семьей и друзьями, в городе стало больше. Zarya.by побывала на открытии первого в Бресте парклета. Он расположился на детской площадке за супермаркетом «Микс».



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Благодаря программе «Вместе для Бреста» в одном из любимых мест для прогулки брестчан появилась уникальная конструкция, созданная руками волонтеров организаций «За вело-Брест» и «Время Земли».



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Кстати, первый парклет был поставлен в Сан-Франциско в 2010 году. С тех пор эта идея получила широкую популярность во всем мире.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58671.php

Читать полностью в источнике с фото:



