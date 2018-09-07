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Ружаны примут областные "Дажынкі" в 2019 году

08.09.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Городской поселок Ружаны определен столицей "Дажынак-2019" в Брестской области. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспонденту БЕЛТА, председатель облисполкома Анатолий Лис на областном фестивале-ярмарке тружеников села Брестской области "Дажынки-2018", которые проходят в городе Высокое Каменецкого района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58670.php

Ружаны примут областные "Дажынкі" в 2019 году

Губернатор отметил, что в области продолжится традиция проводить "Дажынкі" в малых городах. Это дает возможность придать новый облик населенным пунктам, значительно улучшить качество жизни и быта их жителей. Так, Высокое переняло эстафету у Давид-Городка, а сегодня передаст ее городскому поселку Ружаны. "Подготовительная работа там уже началась. За один год сложно все сделать, поэтому мы начинаем раньше. Выделены определенные средства для того, чтобы сделать проектно-сметную документацию, решить другие организационные вопросы", - сказал Анатолий Лис.

Высокое встретило участников и гостей областных "Дажынак" обновленным. При подготовке к празднику благоустроены улицы, центральная площадь, сквер, отремонтированы дороги, дома, объекты социальной сферы - городская больница, поликлиника, Дом культуры, детский сад, детская музыкальная школа. Второе дыхание получил Центр дополнительного образования детей и молодежи. Сегодня состоялось его официальное открытие после капитального ремонта. В модернизацию базы этого учреждения из областного бюджета было вложено свыше Br1,4 млн. Воспитанники, а это около 1 тыс. учащихся, получили новые спортзал, хореографический зал, помещения для кружковой работы.

Еще одним подарком местной детворе стало новое мини-футбольное поле с искусственным покрытием на территории Высоковской средней школы. Новый спортивный объект создан по социальному проекту "Bonfesto - детям", который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти. С этим событием ребят поздравили председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев, заместитель директора Туровского молочного комбината Наталья Черник. Почетные гости вручили учащимся мячи, спортивную форму и вкусные подарки.

 
 
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Городской поселок Ружаны определен столицей "Дажынак-2019" в Брестской области. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспонденту БЕЛТА,...
 
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