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Управлять спутником и продегустировать космическую еду. Как проходит Фестиваль науки в Ботаническом саду?

08.09.2018 16:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Почувствовать себя в роли космонавта, принять участие в раскопках и протестировать электротранспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управлять спутником и продегустировать космическую еду. Как проходит Фестиваль науки в Ботаническом саду?

В Минске проходит Фестиваль науки. Это первое мероприятие такого формата в нашей стране. В Ботаническом саду, где развернулся фестиваль, работают больше десяти тематических зон. Научные шоу, мастер-классы, выставки. Свои проекты и достижения представляют Минский планетарий, Парк высоких технологий, Информационный центр по атомной энергии.

Управлять спутником и продегустировать космическую еду. Как проходит Фестиваль науки в Ботаническом саду?

Павел, гость фестиваля:
Мне понравилось управлять спутником, я попробовал космическую еду. Мое желание стать космонавтом увеличилось.

Управлять спутником и продегустировать космическую еду. Как проходит Фестиваль науки в Ботаническом саду?

Особым спросом пользуются космическая, археологическая и робозона. Здесь можно и управлять спутником, и поучаствовать в раскопках, и даже собрать собственного робота. Для Беларуси это первый фестиваль такого формата. Приурочен он к 90-летию Академии наук. Организаторы будут удивлять насыщенной программой вплоть до самого вечера.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почувствовать себя в роли космонавта, принять участие в раскопках и протестировать электротранспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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