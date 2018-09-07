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«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко
Новости Беларуси. В День города телеканал СТВ организовал выездную студию в центре столицы. Наша гостья – Татьяна Семченко, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля «Ровесник» Республиканского дворца культуры профсоюзов.
Кроме того, наша гостья удостоена звания «Минчанин года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, СТВ:
Татьяна Семченко, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Ровесник»:
Минск... Наверное, это танец молодежи. Это перспектива. Это энергичный, задорный танец молодых ребят.
Яна Шипко:
Татьяна Семченко:
Яна Шипко:
Татьяна Семченко:
Мы сейчас находимся в том месте, где я родилась – на берегу реки Немига. Когда ты понимаешь, что ты минчанин по сути, ты минчанин по всему, все клеточки твоего организма – мы минчанин! И вдруг тебе говорят, что ты еще и минчанин года – просто переполняет счастье!
Яна Шипко:
Татьяна Семченко:
Знаете, пусть Минск всегда вводит в такой хороший шок всех остальных.
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«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко
Новости Беларуси. В День города телеканал СТВ организовал выездную студию в центре столицы. Наша гостья – Татьяна Семченко, руководитель заслуженного...
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