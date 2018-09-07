|
В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать
Новости Беларуси. День города в самом разгаре. Гуляния развернулись на 20 площадках города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей выездной студии Яна Шипко побеседовала с обладателями звания «Минчанин года». Машинист-инструктор Минского метрополитена Алексей Ломать рассказал о своей профессии и поздравил город с праздником.
Яна Шипко, СТВ:
Алексей Ломать, машинист Минского метрополитена:
Яна Шипко:
Алексей Ломать:
Яна Шипко:
Алексей Ломать:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. День города в самом разгаре. Гуляния развернулись на 20 площадках города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей выездной студии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)