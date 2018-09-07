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За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ

08.09.2018 15:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В День города белорусы и гости столицы рассказали, почему любят Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ

Алена Сырова, СТВ:
Сегодня не только минчане, но и многочисленные гости столицы признаются в любви городу.

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ

Я очень люблю свой город и очень долго буду тут жить.

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ

Happy Birthday, Minsk!

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ

Мы приехали из Москвы. У нас проходит День города сегодня. Но в Минске тоже День города, и мы, конечно, хотим посмотреть его.

Очень красивый город, мирный, приятный, добрые люди. В Минске чувствуешь себя настолько комфортно, как будто ты дома.

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ

С Днем рождения, Минск!

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В День города белорусы и гости столицы рассказали, почему любят Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Сырова, СТВ:Сегодня не...
 
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