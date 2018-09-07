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С 9 сентября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

08.09.2018 15:58 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть «Белнефтехим» продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо.

Как сообщили в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин с 9 сентября увеличатся на 1 копейку. Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,34 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,42 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,63 рубля, ДТ — 1,42 рубля.

Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

 
 
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С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть "Белнефтехим" продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо.
 
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