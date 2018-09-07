Страны Балтии договорились о распределении затрат при синхронизации с электросетями ЕС

Регуляторы Литвы, Латвии и Эстонии подписали соглашение о распределении затрат при синхронизации своих электросетей с сетями континентальной Европы, сообщила литовская Комиссия по ценам. Заключение подобного соглашения было одним из требований со стороны ЕС для финансирования части инвестиционных затрат на проект.

Согласно достигнутым договоренностям, инвестиционные затраты каждой страны будут покрываться соответствующим оператором передающей системы Балтийских стран - литовским Litgrid, латвийским AST и эстонским Elering. Общая сумма вложений составит 432,55 млн евро, из них 167,045 млн евро придется на Литву.

Эти инвестиции распространяются на первый из трех этапов синхронизации. Относительно последующих двух этапов будут приняты отдельные решения. Ранее Litgrid сообщала, что проект синхронизации в общей сложности может обойтись примерно в 1 млрд. евро.

По словам пресс-секретаря Elering Айна Кёстера, Эстония потратит около 180 млн евро на строительство третьей смычки Эстония-Латвия, реконструкцию старых смычек и установку оборудования для регуляции напряжения.

Планируется, что для синхронизации будет использоваться действующая материковая двухзвенная перемычка переменного тока между Литвой и Польшей LitPol Link. Также предполагается использование дополнительной морской асинхронной перемычки постоянного тока, для которой будет проложен морской кабель между Литвой и Польшей. Как сообщала Litgrid, ее протяженность может составить порядка 350 км.

Проект синхронизации планируется завершить в 2025 году.

Линии электропередачи Эстонии, Латвии и Литвы в настоящее время работают в синхронном режиме Электрического кольца БРЭЛЛ (ЭК БРЭЛЛ), куда входят также Россия и Беларусь. Соглашение, заключенное в феврале 2001 года, устанавливает общие принципы совместной работы, обмен электроэнергией и резервную поддержку в случае аварийных ситуаций. Сейчас балтийские страны хотят отключить свои ЛЭП от БРЭЛЛ, надеясь таким образом снизить зависимость от России.