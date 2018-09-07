Ким Чен Ын считает крайне важной будущую встречу с Путиным, хочет максимально развивать отношения с РФ - Матвиенко

Лидер КНДР Ким Чен Ын настроен на максимально широкое развитие отношений с Россией и считает ее роль в урегулировании на Корейском полуострове крайне важной, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

"Он сказал: для меня крайне важна встреча с президентом РФ, мы должны в двустороннем плане обсудить стратегию и перспективу нашего сотрудничества, и, конечно же, я хотел бы с ним обсудить целый ряд важных, серьёзных вопросов международной повестки дня. При этом подчеркнул, что Россия играет крайне важную роль в политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова, что наши подходы и подходы главы государства Северной Кореи совпадают", - сказала В.Матвиенко журналистам.

По ее словам, лидер КНДР сказал ей, что заинтересован "в максимальном развитии, расширении сотрудничества с Россией как в экономической, так и в гуманитарной, политической и иных сферах".

"Это красной нитью звучало через всю нашу беседу", - сказала она.