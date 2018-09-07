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В Беларуси с 9 сентября снова дорожает автомобильное топливо

08.09.2018 15:27 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси  в очередной раз повышены розничные цены на автомобильное топливо.

Согласно решению концерна "Белнефтехим", со 9 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях страны изменилась на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила Br1,34, АИ-95-К5-Евро - Br1,42, АИ-98-К5-Евро - Br1,63, ДТ - Br1,42.

В 2018 году бензин дорожал уже 14 раз. Концерн "Белнефтехим" наделен полномочиями по определению внутренних цен на нефтепродукты. Предыдущий раз цены на топливо выросли с 2 сентября.

Как сообщалось, в "Белнефтехиме" объясняют повышение розничных цен увеличением мировых цен на нефть и убытками НПЗ на фоне реализации масштабных инвестпроектов на заводах. По информации концерна, за 7 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017 года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35%, при этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, выросли более чем на 14%.

 
 
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В Беларуси  в очередной раз повышены розничные цены на автомобильное топливо. Согласно решению концерна "Белнефтехим", со 9 сентября 2018 года стоимость топлива на...
 
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