В Беларуси с 9 сентября снова дорожает автомобильное топливо

В Беларуси в очередной раз повышены розничные цены на автомобильное топливо.

Согласно решению концерна "Белнефтехим", со 9 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях страны изменилась на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила Br1,34, АИ-95-К5-Евро - Br1,42, АИ-98-К5-Евро - Br1,63, ДТ - Br1,42.

В 2018 году бензин дорожал уже 14 раз. Концерн "Белнефтехим" наделен полномочиями по определению внутренних цен на нефтепродукты. Предыдущий раз цены на топливо выросли с 2 сентября.

Как сообщалось, в "Белнефтехиме" объясняют повышение розничных цен увеличением мировых цен на нефть и убытками НПЗ на фоне реализации масштабных инвестпроектов на заводах. По информации концерна, за 7 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017 года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35%, при этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, выросли более чем на 14%.