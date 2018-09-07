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США отозвали послов из трех стран, прекративших дипломатические отношения с Тайванем в пользу Китая

08.09.2018 17:25 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Государственный департамент отозвал послов США для консультаций, связанных с недавним решением больше не признавать Тайвань", - говорится в сообщении.

Новое время напомнает, островная страна Тайвань отделилась от Китая после гражданской войны 1949-го. Китай считает Тайвань своей территорией, требует от других стран не признавать ее суверенитет и призывает к международной изоляции острова.

В 1979 году Вашингтон признал в Пекине единое правительство Китая. С тех пор встречи между представителями США и Тайваня проходили, как правило, на неофициальном уровне, чтобы избежать ухудшения отношений с Китаем. Однако в прошлом году в декабре президент США Дональд Трамп нарушил эту традицию, поговорив с главой Тайваня Цай Инвэнь по телефону. В марте Трамп позволил американским чиновникам "всех уровней" ездить на Тайвань и встречаться с тайваньскими партнерами.


С целью наладить связи с Китаем президент Сальвадора Санчез Серен 21 августа разорвал дипломатические отношения с Тайванем. Глава МИД Тайваня обвинил Китай в "долларовой дипломатии" и попытках переманить союзников Тайваня с помощью обещаний об инвестициях.

Доминиканская Республика прекратила дипломатические отношения с Тайванем в пользу Китая в мае, Панама - в прошлом году. На сегодня только 17 стран признают независимость Тайваня.



 
 
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