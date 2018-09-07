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В Минтрансе — новый замминистра

08.09.2018 17:13 — Разное | Партизан  
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Вопросы автомобильного и пассажирского транспорта в Минтрансе сейчас будет курировать Иван Ребковец: решением Совмина № 663 от 31 августа он назначен на должность заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси.

 Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: Палата представителей Национального собрания РБ

Ивану Ребковцу 43 года, родом он из Лунинца Брестской области. Окончил Полесский государственный университет (экономист-менеджер) и Академию управления при Президенте Республики Беларусь (специалист в области государственного управления).

Работал мастером, председателем профсоюзного комитета, начальником авторемонтных мастерских, главным инженером, директором ОАО «Пинский автобусный парк».

Являлся депутатом Пинского городского Совета депутатов двадцать шестого и двадцать седьмого созывов. С 2016 года — член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.

Женат, имеет двух дочерей.

— Сегодня я первый день на работе в Минтрансе. Рад ли я назначению? Ответ на этот вопрос нужно будет давать через некоторое время, но не сейчас, — прокомментировал Иван Ребковец AUTO.TUT.BY.

Напомним, предыдущий замминистра Александр Шишко постановлением Совета министров от 23 мая 2018 года № 382 был освобожден от должности в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой.

В апреле текущего года президент Беларуси выразил возмущение состоянием дел в Минтрансе.

«Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака (Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций. — Прим. TUT.BY) отправить туда же, куда и министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом», — сказал президент, высказываясь по поводу коррупции во время послания.


 
 
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Вопросы автомобильного и пассажирского транспорта в Минтрансе сейчас будет курировать Иван Ребковец: решением Совмина № 663 от 31 августа он назначен на должность...
 
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