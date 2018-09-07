Вячеслав Глеб: «Формально наша сборная фаворит группы в Лиге наций, если из этой группы не выходить, это будет крест»

– Новый турнир, и как отнесутся к нему остальные сборные, пока непонятно. Воспользуемся ли шансом? Не знаю. Во всех отборах, квалификациях я верил в нашу сборную. Поэтому сейчас ничего не изменилось. Молдову опасаться все-таки стоит, там есть пара футболистов из российского чемпионата, да и в принципе состав боеспособный. Говорить, что Люксембург серьезный соперник для нашей сборной, – смешно. Мы хотим попасть на топ-турнир, а если не обыгрывать Люксембург, о чем тогда вообще можно говорить?







