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Вячеслав Глеб: «Формально наша сборная фаворит группы в Лиге наций, если из этой группы не выходить, это будет крест»
Экс-нападающий сборной Беларуси Вячеслав Глеб поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге наций.
– Новый турнир, и как отнесутся к нему остальные сборные, пока непонятно. Воспользуемся ли шансом? Не знаю. Во всех отборах, квалификациях я верил в нашу сборную. Поэтому сейчас ничего не изменилось. Молдову опасаться все-таки стоит, там есть пара футболистов из российского чемпионата, да и в принципе состав боеспособный. Говорить, что Люксембург серьезный соперник для нашей сборной, – смешно. Мы хотим попасть на топ-турнир, а если не обыгрывать Люксембург, о чем тогда вообще можно говорить?
Формально наша сборная фаворит, если из этой группы не выходить, это будет крест. Ребята у нас хорошие, играющие. Брат восстановится от повреждения и поведет за собой команду. Главная угроза для соперников? Стасевич. Придумали бы Лигу наций раньше, наша сборная, безусловно, оказалась бы давно на топ-турнире, – сказал Глеб, сообщает
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Вячеслав Глеб: «Формально наша сборная фаворит группы в Лиге наций, если из этой группы не выходить, это будет крест»
Экс-нападающий сборной Беларуси Вячеслав Глеб поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге наций.
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