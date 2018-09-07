Супруги перевернулись на самодельном тракторе под Сморгонью, мужчина погиб

В ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что ДТП со смертельным исходом произошло накануне в агрогородке Крево. Мужчина на самодельном и незарегистрированном тракторе перевернулся на прямом участке дороги.













По информации сотрудников ГАИ, сельчанин забрал супругу с работы, и они ехали в сторону дома. Очевидцы сообщили, что во время движения трактор завилял: выезжал на встречную полосу и возвращался в свою.

Водитель получил тяжелые травмы и умер на месте, его супругу доставили в больницу.



