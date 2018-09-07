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Супруги перевернулись на самодельном тракторе под Сморгонью, мужчина погиб
В пятницу, 8 сентября, в Сморгонском районе супружеская пара перевернулась на самодельном тракторе с двигателем от «Мерседеса». Мужчина погиб, а его жену забрали с места происшествия в больницу.
В ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что ДТП со смертельным исходом произошло накануне в агрогородке Крево. Мужчина на самодельном и незарегистрированном тракторе перевернулся на прямом участке дороги.
По информации сотрудников ГАИ, сельчанин забрал супругу с работы, и они ехали в сторону дома. Очевидцы сообщили, что во время движения трактор завилял: выезжал на встречную полосу и возвращался в свою.
Водитель получил тяжелые травмы и умер на месте, его супругу доставили в больницу.
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В пятницу, 8 сентября, в Сморгонском районе супружеская пара перевернулась на самодельном тракторе с двигателем от «Мерседеса». Мужчина погиб, а его жену забрали с...
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