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Кремль пообещал новому главе ДНР поддержку
Помощник президента России Владислав Сурков, который курирует урегулирование конфликта в Донбассе, поздравил врио главы самопровоглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина с назначением на должность. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», — подчеркнул Сурков.
Он пожелал Пушилину успехов на своем посту и заверил его в своей поддержке. Помимо этого помощник российского лидера выразил надежду на то, что новый глава ДНР продолжит политический курс своего предшественника Александра Захарченко, обеспечит преемственность и последовательность во внутренней и внешней политике региона,
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Помощник президента России Владислав Сурков, который курирует урегулирование конфликта в Донбассе, поздравил врио главы самопровоглашенной Донецкой народной...
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