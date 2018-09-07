ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кремль пообещал новому главе ДНР поддержку

08.09.2018 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Помощник президента России Владислав Сурков, который курирует урегулирование конфликта в Донбассе, поздравил врио главы самопровоглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина с назначением на должность. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», — подчеркнул Сурков.


Он пожелал Пушилину успехов на своем посту и заверил его в своей поддержке. Помимо этого помощник российского лидера выразил надежду на то, что новый глава ДНР продолжит политический курс своего предшественника Александра Захарченко, обеспечит преемственность и последовательность во внутренней и внешней политике региона, пишет РБК.


 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощник президента России Владислав Сурков, который курирует урегулирование конфликта в Донбассе, поздравил врио главы самопровоглашенной Донецкой народной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ким Чен Ын считает крайне важной будущую встречу с Путиным, хочет максимально развивать отношения с РФ - Матвиенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика