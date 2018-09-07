Кремль пообещал новому главе ДНР поддержку

«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», — подчеркнул Сурков.

Он пожелал Пушилину успехов на своем посту и заверил его в своей поддержке. Помимо этого помощник российского лидера выразил надежду на то, что новый глава ДНР продолжит политический курс своего предшественника Александра Захарченко, обеспечит преемственность и последовательность во внутренней и внешней политике региона,т РБК.