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Более 140 мировых знаменитостей потребовали отменить "Евровидение" в Израиле

08.09.2018 16:01 — Разное | Партизан  
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Право принимать песенный конкурс Израиль получил благодаря победе Нетты Барзилай на Евровидении-2018 с песней "Игрушка".

Более 140 представителей сферы культуры и искусства из Европы, Австралии и Канады подписали обращение к организаторам конкурса "Евровидения" с просьбой не проводить его в 2019 году в Израиле, сообщает newsru.com

"До тех пор, пока палестинцы не получат свободу, правосудие и равные права, не следует вступать в контакт с государством, которое отказывает им в основных правах", - цитирует письмо The Guardian 7 сентября.

Подписанты призывают бойкотировать песенный конкурс, если он будет проводиться в Израиле, так как эта страна в течение десятилетий серьезно нарушает права палестинцев, говорится в обращении. Деятели культуры просят провести "Евровидение" в 2019 году в другой стране, где лучше соблюдают права человека.

Среди подписавших обращение - один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор и продюсер Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель "Евровидения" 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган. Также письмо подписали шестеро израильтян.


В послании отмечается, что 14 мая, через несколько дней после победы Израиля на "Евровидении", израильская армия убила 62 невооруженных палестинских протестующих в секторе Газа, включая шестерых детей, сотни человек были ранены.



 
 
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Право принимать песенный конкурс Израиль получил благодаря победе Нетты Барзилай на Евровидении-2018 с песней "Игрушка".
 
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