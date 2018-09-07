сообщает newsru.com Более 140 представителей сферы культуры и искусства из Европы, Австралии и Канады подписали обращение к организаторам конкурса "Евровидения" с просьбой не проводить его в 2019 году в Израиле,newsru.com





"До тех пор, пока палестинцы не получат свободу, правосудие и равные права, не следует вступать в контакт с государством, которое отказывает им в основных правах", - цитирует письмо The Guardian 7 сентября.





Подписанты призывают бойкотировать песенный конкурс, если он будет проводиться в Израиле, так как эта страна в течение десятилетий серьезно нарушает права палестинцев, говорится в обращении. Деятели культуры просят провести "Евровидение" в 2019 году в другой стране, где лучше соблюдают права человека.





Среди подписавших обращение - один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор и продюсер Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель "Евровидения" 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган. Также письмо подписали шестеро израильтян.









В послании отмечается, что 14 мая, через несколько дней после победы Израиля на "Евровидении", израильская армия убила 62 невооруженных палестинских протестующих в секторе Газа, включая шестерых детей, сотни человек были ранены.







