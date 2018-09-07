Поправки в Уголовный кодекс: статья о лжепредпринимательстве остается

Принятый в первом чтении законопроект направлен на смягчение уголовной ответственности за нарушения, совершаемые в рамках легальной экономической деятельности, и декриминализацию деяний, не связанных с причинением реального вреда (ущерба).

При его подготовке рассмотрено более 100 предложений 14 государственных органов, сообщил депутатам на сессии директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. Использованы также материалы рабочей группы по совершенствованию ответственности в сфере предпринимательства, которая была создана Минэкономики по поручению Совмина.

В примечании к гл. 25 УК закрепляется положение о том, что лицу, впервые осуждаемому за совершение экономического преступления, не представляющего большой общественной опасности, или менее тяжкого преступления, при отсутствии отягчающих обстоятельств наказание в виде лишения свободы не назначается.

Правда, такой подход не распространяется на контрабанду, незаконный экспорт или передачу в целях экспорта объектов экспортного контроля, легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем.

По словам В. Ипатова, в экономических преступлениях причиненный вред может быть возмещен достаточно оперативно, а даль­нейшее преступное поведение лица предотвращается другими мерами – например, посредством лишения его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ увеличить размер ущерба, влекущего более строгую ответственность.

Так, в настоящее время при осуществлении предпринимательской деятельности крупный либо особо крупный размер ущерба может быть достигнут в рамках одной, не самой значительной для организации, сделки.

Согласно проекту крупным признается ущерб, в 1000 раз превышающий размер базовой величины, установленный на день совершения преступления (сегодня – 250 и более БВ), а особо крупным – превышающий ее в 2000 раз (сейчас – 1000 БВ). С 2000 до 3000 БВ предполагается повысить раз­мер таможенных платежей, неуплата которых влечет уголовную ответственность (ст. 231 УК), с 2000 до 4000 БВ – сумму валюты, невозвращение которой из-за границы преследуется согласно уголовному закону.

Важной новеллой является существенное сокращение сферы применения конфискации имущества. Так, предлагается исключить из УК наказание в виде общей конфискации.

Сегодня конфискация имущества в УК применяется в качестве дополнительного наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного.

Лишение законно приобретенного имущества, не связанного с совершением преступления, не в полной мере согласуется с принципом неприкосновенности права собственности, считают юристы. Кроме того, институт общей кон­фискации вступает в противоречие с принципом личной виновной ответственности, т.к. в итоге значительно ухудшается материальное положение близких осужденного.

Вместе с тем сохраняется специальная конфискация, действие которой распространяется на имущество, добытое преступным путем, доходы, полученные от использования этого имущества, предметы, орудия и средства совершения преступления, вещи, изъятые из оборота. То есть имущество, полученное в результате преступной деятельности, будет изыматься в полном объеме.

БИЗНЕС-СОЮЗЫ настаивали на де­криминализации некоторых экономических преступлений прежде всего в целях улучшения предпринимательского климата, однако далеко не все их ожидания оправдались.

Так, проект не предусматривает никаких корректировок ст. 234 «Лжепредпринимательство», что оказалось неожиданным и для депутатов. Напомним, что бизнес-союзы давно настаивают на полной отмене ст. 234, стали поддерживать эту идею после издания Декрета от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» и многие чиновники.

Планируется частично смягчить ст. 233 «Незаконная предпринимательская деятельность», хотя на различных встречах с участием депутатов и бизнеса также неоднократно обсуждалась возможность ее отмены.

Кстати, не собираются пока ни исключать из УК, ни редактировать действующую ст. 242 «Уклонение от погашения кредиторской задолженности», хотя ранее ее также планировали декриминализировать. Специалисты Комитета госконтроля пришли к выводу, что отсутствие этой статьи в УК не ограничит право субъектов хозяйствования защищать свои экономические интересы, тем более что задача преследования лиц, уклоняющихся от погашения по вступившему в законную силу судебному постановлению кредиторской задолженности, может успешно выполняться с помощью ст. 11.18 КоАП.

Напомним, что согласно ст. 242 уклонение индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица от погашения по вступившему в законную силу судебному постановлению кредиторской задолженности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязанность наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Искючаются из УК ст. 244 «Нарушение антимонопольного законодательства» и ст. 249 «Дискредитация деловой репутации конкурента». Санкции ст. 252 «Коммерческий подкуп» останутся прежними, но статью дополняют примечанием, согласно которому лицо, предоставившее вознаграждение, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство такого вознаграждения либо если это лицо после предоставления вознаграждения добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.

В ч. 1 ст. 240 «Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)», предусматривающей ограничение свободы до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, предлагается 3 года заменить на 2.

Из ст. 255 «Разглашение коммерческой тайны» предлагается ис­ключить часть вторую, согласно которой умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее владельца лицом, которому такая коммерческая или банковская тайна известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, да к тому же совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до 4 лет, или лишением свободы на срок до 5 лет.

ОТДЕЛЬНЫЕ поправки в УК направлены на совершенствование норм уголовной ответственности за должностные преступления. В связи с этим предлагается реализовать ряд положений международных конвенций, к которым присоединилась Беларусь.

В частности, распространить ответственность за взяточничество на случаи, когда взятка хотя и предназначена для должностного лица, но передается не ему лично, а в пользу любого третьего лица, физического или юридического. Это позволит исключить случаи ухода от ответственности лиц, оказывающих коррупционные услуги, в случаях передачи взяток не им самим, а лицам, напрямую с ними не связанными.





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Кроме того, предлагается при­знать уголовно наказуемым подкуп работников государственного сектора, не являющихся должностными лицами (ст. 433 УК). В настоящее время предусмотрена ответственность за совершение таких действий лишь в отношении работников частных организаций (ст. 252 «Коммерческий подкуп»), в то время как указанное деяние распространено в основном в государственном секторе в сфере госзакупок.