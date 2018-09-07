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«Мотивация движет мной». Победителем соревнований по силовому экстриму в Минске стал солигорский шахтёр Александр Курак

08.09.2018 17:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На площадке у Дворца спорта завершились соревнования по силовому экстриму – они уже стали традиционными для празднования Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году за звание самого сильного боролись представители шести стран – Беларуси, России, Украины, Грузии, Литвы и Польши. Соревновались они в четырех дисциплинах. Стало известно имя самого сильного мужчины. Им стал Александр Курак. Сразу после соревнований он побывал в гостях у нашей выездной студии.

«Мотивация движет мной». Победителем соревнований по силовому экстриму в Минске стал солигорский шахтёр Александр Курак

Яна Шипко, СТВ:
У нас в гостях победитель по силовому экстриму. Как вам удалось не только заявиться (насколько я знаю, у вас была травма), но и победить?

«Мотивация движет мной». Победителем соревнований по силовому экстриму в Минске стал солигорский шахтёр Александр Курак

Александр Курак, победитель Международного турнира «Minsk Open Cup-2018»:
Да, у меня была травма. Получил ее на Чемпионате мира в Литве. У меня был отрыв трицепса. Но уже прошел месяц, залечил ее. Вопрос был, выступать или не выступать. Но мотивация движет мной, и я решил выступить на День города. И удачно выступил, занял первое место. Хотя не надеялся.

Естественно, большое количество поклонников движет спортсменом. Спортсмен работает не за деньги, а за своих поклонников: когда много поклонников, это и есть самая большая мотивация.

Яна Шипко:
Сегодня вы показывали настоящие чудеса, богатырскую силу демонстрировали, которую, кстати, знают и в мире. На какие рекорды пошли сегодня впервые? Что-то очень тяжелое тянули?

«Мотивация движет мной». Победителем соревнований по силовому экстриму в Минске стал солигорский шахтёр Александр Курак

Александр Курак:
Была тяга на максимум у нас. Блинов не хватило – штанга не позволяла. Рекордов не было, но веса были все мирового уровня. Бревно было 150 кг на два раза, то есть на скорость надо было выполнить. Ось Аполлона – 140 кг – это тоже неудобный предмет. И эстафета была. Колесо кантовали, покрышку носили, кегу в 120 кг – это всё было на время. И сцепка четырех машин БМВ – тоже надо было протащить руками на время. То есть спортсмен становится победителем, если быстрее протащит.

Яна Шипко:
Вы работаете в Солигорске в шахте?

Александр Курак:
Да, я работаю в Солигорске в шахте на первом рудоуправлении.

Подробности – в видеоматериале


«Мотивация движет мной». Победителем соревнований по силовому экстриму в Минске стал солигорский шахтёр Александр Курак

 
 
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Новости Беларуси. На площадке у Дворца спорта завершились соревнования по силовому экстриму – они уже стали традиционными для празднования Дня города, сообщили в...
 
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