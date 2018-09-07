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«Мотивация движет мной». Победителем соревнований по силовому экстриму в Минске стал солигорский шахтёр Александр Курак
Новости Беларуси. На площадке у Дворца спорта завершились соревнования по силовому экстриму – они уже стали традиционными для празднования Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году за звание самого сильного боролись представители шести стран – Беларуси, России, Украины, Грузии, Литвы и Польши. Соревновались они в четырех дисциплинах. Стало известно имя самого сильного мужчины. Им стал Александр Курак. Сразу после соревнований он побывал в гостях у нашей выездной студии.
Яна Шипко, СТВ:
Александр Курак, победитель Международного турнира «Minsk Open Cup-2018»:
Естественно, большое количество поклонников движет спортсменом. Спортсмен работает не за деньги, а за своих поклонников: когда много поклонников, это и есть самая большая мотивация.
Яна Шипко:
Александр Курак:
Яна Шипко:
Александр Курак:
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«Мотивация движет мной». Победителем соревнований по силовому экстриму в Минске стал солигорский шахтёр Александр Курак
Новости Беларуси. На площадке у Дворца спорта завершились соревнования по силовому экстриму – они уже стали традиционными для празднования Дня города, сообщили в...
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