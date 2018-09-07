|
«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву
Новости Беларуси. Впервые в честь Дня города возле Дворца спорта прошел масштабный физкультурный фестиваль,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четыре соревновательных зоны по нескольким видам спорта. Первыми стартовали участники лыжероллерной эстафеты, в которой принял участие и Президент. Еще до старта, Президент пообщался со своими партнерами по команде.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша надежда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Впервые в честь Дня города возле Дворца спорта прошел масштабный физкультурный фестиваль,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)