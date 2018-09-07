«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву

Новости Беларуси. Впервые в честь Дня города возле Дворца спорта прошел масштабный физкультурный фестиваль,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Четыре соревновательных зоны по нескольким видам спорта. Первыми стартовали участники лыжероллерной эстафеты, в которой принял участие и Президент. Еще до старта, Президент пообщался со своими партнерами по команде.

Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Домрачева, когда она маленечкая была, начинали здесь. Вон там еще фотографии есть, я ее учил бегать, говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это». Она сделала.





Наша надежда.