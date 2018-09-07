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«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву

08.09.2018 17:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Впервые в честь Дня города возле Дворца спорта прошел масштабный физкультурный фестиваль,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву

Четыре соревновательных зоны по нескольким видам спорта. Первыми стартовали участники лыжероллерной эстафеты, в которой принял участие и Президент. Еще до старта, Президент пообщался со своими партнерами по команде.

Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города

«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Домрачева, когда она маленечкая была, начинали здесь. Вон там еще фотографии есть, я ее учил бегать, говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это». Она сделала.
«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву

Наша надежда.

 
 
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Новости Беларуси. Впервые в честь Дня города возле Дворца спорта прошел масштабный физкультурный фестиваль,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре...
 
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