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Дипломатия по-соседски. Делегация сената Республики Польша посетила Гродно

08.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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8-9 сентября в Гродно с визитом находится делегация Сената Республики Польша во главе с  заместителем председателя Сената Марией Коц. Члены делегации принимают участие в проводимом Генеральным консульством Польши в Гродно ежегодном образовательном мероприятии «Национальное чтение-2018».
 
Дипломатия по-соседски. Делегация сената Республики Польша посетила Гродно
 
Сегодня состоялась встреча в Гродненском горисполкоме, в которой приняли участие председатель горисполкома Мечислав Гой, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий, заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша, а также Посол Республики Польша в Беларуси  Артур Михальский, Генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав Ксёнжек,  председатель ОО «Союз поляков на Беларуси» Мечислав Лысый.
 
Дипломатия по-соседски. Делегация сената Республики Польша посетила Гродно
 
Мечислав Гой рассказал гостям о сегодняшнем дне Гродно, о промышленном потенциале, историческом  и культурном  наследии города. Более подробно мэр остановился на реализации ряда  крупных трансграничных проектов, в том числе и последнего из них, совместного с польским городом Сокулка «Шляхам Тызенгауза». Шел разговор и о  развитии безвизового туризма в Гродно и Гродненском районе. Как отметил Мечислав Гой, в планах – более полное использование для привлечения безвизовых туристов аэропорта Обухово, открытие авиарейса Гродно–Варшава, а также создание специального коридора для безвизовых туристов на погранпереходе Брузги.
 
Дипломатия по-соседски. Делегация сената Республики Польша посетила Гродно
 
Мария Коц высоко оценила итоги реализации совместных трансграничных проектов. Она подчеркнула важность добрососедских отношений Гродно и Белостока, в том числе и в сфере экономики, торговли.  Заместитель председателя Сената поддержала идею мэра Гродно о создании специального коридора для безвизовых туристов на погранпереходе с Польшей.
 
Дипломатия по-соседски. Делегация сената Республики Польша посетила Гродно
 
Продолжением визита стало знакомство польской делегации с достопримечательностями Гродно.
 
Фото Михаила ИСАЧЕНКО
Николай ШЛЫК
http://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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8-9 сентября в Гродно с визитом находится делегация Сената Республики Польша во главе с  заместителем председателя Сената Марией Коц. Члены делегации принимают...
 
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