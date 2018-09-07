Дипломатия по-соседски. Делегация сената Республики Польша посетила Гродно

8-9 сентября в Гродно с визитом находится делегация Сената Республики Польша во главе с заместителем председателя Сената Марией Коц. Члены делегации принимают участие в проводимом Генеральным консульством Польши в Гродно ежегодном образовательном мероприятии «Национальное чтение-2018».





Сегодня состоялась встреча в Гродненском горисполкоме, в которой приняли участие председатель горисполкома Мечислав Гой, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий, заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша, а также Посол Республики Польша в Беларуси Артур Михальский, Генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав Ксёнжек, председатель ОО «Союз поляков на Беларуси» Мечислав Лысый.





Мечислав Гой рассказал гостям о сегодняшнем дне Гродно, о промышленном потенциале, историческом и культурном наследии города. Более подробно мэр остановился на реализации ряда крупных трансграничных проектов, в том числе и последнего из них, совместного с польским городом Сокулка «Шляхам Тызенгауза». Шел разговор и о развитии безвизового туризма в Гродно и Гродненском районе. Как отметил Мечислав Гой, в планах – более полное использование для привлечения безвизовых туристов аэропорта Обухово, открытие авиарейса Гродно–Варшава, а также создание специального коридора для безвизовых туристов на погранпереходе Брузги.





Мария Коц высоко оценила итоги реализации совместных трансграничных проектов. Она подчеркнула важность добрососедских отношений Гродно и Белостока, в том числе и в сфере экономики, торговли. Заместитель председателя Сената поддержала идею мэра Гродно о создании специального коридора для безвизовых туристов на погранпереходе с Польшей.



