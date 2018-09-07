Рев моторов и крутые повороты. В Гродно проходит четвертый этап республиканской акции «Спортсмены – за безопасность дорожного движения»

Акция проходит при поддержке УГАИ МВД Беларуси и ГАИ Гродно. Гродненский этап проходит шумно и эмоционально. Но самое главное – все безопасно.









– Госавтоинспекция всегда поддерживает такие мероприятия. Гонщики могут подрифтовать здесь без угрозы дорожному движению, – отметил Андрей Цыдик, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.









Любители понаблюдать за дрифтом собрались на площадке у ТЦ «Old City», где проходит четвертый этап акции. Спортсмены и автолюбители продолжили здесь борьбу за звание сильнейшего. Уже прошли три этапа – в Могилеве, Полоцке, Витебске . Определят сильнейших в Гродно в двух зачетных группах: «любитель» и «спортсмен». Отдельно выберут победителей в командном зачете.

Самая яркая часть программы – гоночная борьба за кубок победителя, во время которой пилоты выполняют лихие маневры. Скоростное маневрирование требует от пилота серьезных умений.





– В подобных гонках участвую с 2010 года. Машина собрана с нуля, специально для гонок. Я всегда с удовольствием приезжаю в Гродно, здесь организация на высоким уровне, отличные площадки, – рассказал Александр Цедрик, член команды Nakayama Team.

Гродненец Егор Болдак пока еще любитель, на соревнованиях его поддерживают жена и дочь.

– Я рискую. У меня автомобиль не подготовлен специально для гонок. И тяжело соревноваться с оттюнингованными машинами. Но все равно решил поучаствовать, ведь это определенный опыт, – поделился Егор.

Для самых маленьких автолюбителей организована зона развлечений с конкурсами и играми. Сотрудники МЧС организовали выставку пожарной техники.





















– Про соревнования узнали из интернета. Решили приехать всей семьей и не пожалели. Тут интересно и детям, и взрослым. Отличный вариант проведения выходного дня. Дети уже сказали, что обязательно пойдем на гонки в следующем году, – рассказал Андрей.

Зрители, которые взяли с собой водительское удостоверение, смогли протестировать новые автомобили, которые представили дилеры.



















