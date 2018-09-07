7 сентября 2018 года в Художественном музее открылась выставка «Этот разный прекрасный мир». Тонкое поэтическое название для пятой юбилейной выставки молодых художников Брестского Института третьего возраста.



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Педагог, конструктор, товаровед, бухгалтер – они закончили трудовую деятельность и занялись творчеством. Уже 8лет в городе работает Институт третьего возраста. И все это время здесь работает изостудия. Картины ее слушателей отражают их богатый внутренний мир, любовь и к городу, стране, людям вокруг.



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Они пишут по-разному. Татьяна Андреевна Чижова, автор выставочных работ, руководитель группы и куратор выставки, обратила внимание первых зрителей на технику быстрого написания «а-ля прим», которую предпочитает Александра Журавлева, и нежные пастельные картины маслом Татьяны Василевич. В экспозиции привлекают внимание академическая живопись Людмилы Дывинец и четкая прорисовка деталей, в которой видна рука Любови Басовой. Пастель – техника, которая лучше всего описывает взгляд на мир еще одной художницы – Зои Барас. Самой старшей Галине Кардопольской, которая раньше работала учительницей физики и инструкторам по альпинизму, в день вернисажа исполнилось 79 лет. Ее поздравили и подарили замечательную возможность пополнить запас так необходимых каждому молодому художнику предметов для творчества.



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Любая выставка вызывает противоречивые чувства. И эта экспозиция вряд ли оставит кого-то равнодушным. У любого посетителя музея есть возможность погрузиться в теплую атмосферу душевного творчества, разглядывая цветочные натюрморты, гуляя по старым дворикам Бреста, разглядывая альпийские луга и улыбаясь людям на живописных портретах.