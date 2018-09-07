ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Художественном музее открылась выставка «Этот разный прекрасный мир»

08.09.2018 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

7 сентября 2018 года в Художественном музее открылась выставка «Этот разный прекрасный мир». Тонкое поэтическое название для пятой юбилейной выставки молодых художников Брестского Института третьего возраста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58675.php

В Художественном музее открылась выставка «Этот разный прекрасный мир»

Педагог, конструктор, товаровед, бухгалтер – они закончили трудовую деятельность и занялись творчеством. Уже 8лет в городе работает Институт третьего возраста. И все это время здесь работает изостудия. Картины ее слушателей отражают их богатый внутренний мир, любовь и к городу, стране, людям вокруг.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58675.php

В Художественном музее открылась выставка «Этот разный прекрасный мир»

Они пишут по-разному. Татьяна Андреевна Чижова, автор выставочных работ, руководитель группы и куратор выставки, обратила внимание первых зрителей на технику быстрого написания «а-ля прим», которую предпочитает Александра Журавлева, и нежные пастельные картины маслом Татьяны Василевич. В экспозиции привлекают внимание академическая живопись Людмилы Дывинец и четкая прорисовка деталей, в которой видна рука Любови Басовой. Пастель – техника, которая лучше всего описывает взгляд на мир еще одной художницы – Зои Барас. Самой старшей Галине Кардопольской, которая раньше работала учительницей физики и инструкторам по альпинизму, в день вернисажа исполнилось 79 лет. Ее поздравили и подарили замечательную возможность пополнить запас так необходимых каждому молодому художнику предметов для творчества.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58675.php

В Художественном музее открылась выставка «Этот разный прекрасный мир»

Любая выставка вызывает противоречивые чувства. И эта экспозиция вряд ли оставит кого-то равнодушным. У любого посетителя музея есть возможность погрузиться в теплую атмосферу душевного творчества, разглядывая цветочные натюрморты, гуляя по старым дворикам Бреста, разглядывая альпийские луга и улыбаясь людям на живописных портретах.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 сентября 2018 года в Художественном музее открылась выставка «Этот разный прекрасный мир». Тонкое поэтическое название для пятой юбилейной выставки молодых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Критики в восторге от минской «Саломеи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика